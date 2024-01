Leichtathleten kämpfen mit widrigen Bedingungen beim Rochlitzer Winterwurfmeeting

Nass und windig ist das Winterwurfmeeting der LG Mittweida gewesen. Dabei fuhr ein Bundestrainer vor dem Speerwerfen vorsichtshalber sein Auto in sichere Gefilde.

Michael Sperling, der Leichtathletik-Trainer der LG Mittweida, ist am Samstagmittag ziemlich genervt gewesen, als er auf das Wetterradar seiner App geschaut hat. „Das kann doch nicht wahr sein. Ausgerechnet über Rochlitz muss diese Regenfront ziehen“, haderte er. Und ausgerechnet in jenen Minuten, in denen die Sportler der Altersklasse U 18...