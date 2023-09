Lichtenauer lässt nichts anbrennen

Colin Sandner ist zweifacher Gesamtsieger des Ostdeutschen ADAC-Kart-Cups 2023. Nachdem der 19-jährige Lichtenauer in seiner Klasse X30 Senioren bereits vor dem Saison-Halali in der Arena E in Mülsen als Meister 2023 feststand und als Gesamtführender der klassenübergreifenden Wertung zu seinem Heimspiel fuhr, brachte er...