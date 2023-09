Mehrkampf-DM in Hannover: Geschwächte Mittweidaerin verpasst Top-Ten-Platzierung klar

Bei der Mehrkampf-DM der Altersklasse U 16 sprang für Isa Ulbricht von der LG Mittweida Platz 19 heraus. Mara Fuhrmann fehlten vor allem die Punkte aus dem Speerwerfen.

Mittweida. Michael Sperling, der Trainer der LG Mittweida, ist überzeugt, dass bei seiner Leichtathletin Isa Ulbricht unter normalen Umständen ein besseres Ergebnis bei der Deutschen U-16-Mehrkampfmeisterschaft herausgesprungen wäre. Doch nachdem die 14-Jährige sich zu Beginn der vergangenen Woche noch mit einem Magen-Darm-Virus herumgeplagt hatte, "waren ihre Energiereserven irgendwann während des Wettkampfs aufgebraucht", so der Trainer. Für die Mittweidaerin reichte es am Ende mit 3342 Punkten zu Platz 19, ihre Vereinskameradin Mara Fuhrmann wurde mit 2804 Zählern auf Rang 27 notiert.

"Natürlich sehen die Ergebnisse von außen betrachtet ernüchternd aus, aber so eine Niederlage kann später einmal ein großer Gewinn sein", sagt Michael Sperling. "Ohne die gesundheitlichen Probleme im Vorfeld hätte Isa bei der DM in Hannover sicherlich 300 Punkte mehr geholt, denn sie war in Topform." Dann hätte sie nach Sperlings Meinung auch in den Kampf um die Medaillen eingreifen können. Doch am Ende sei es zunächst einmal darum gegangen, dass die 14-Jährige nach Rücksprache mit einem Arzt überhaupt an der Meisterschaft teilnehmen kann.

Vor allem in den Sprintdisziplinen fehlte Isa Ulbricht die Kraft, um die Punkte für die Gesamtwertung einzufahren. "Über die 100 Meter war sie 1,5 Sekunden hinter ihrer Bestzeit. Da sind ganz schnell 100Punkte in der Mehrkampfwertung weg", so der Coach. Auch über 80 m Hürden und im Weitsprung fehlte ihr die Schnellkraft. "Eine DM ist eben nur einmal im Jahr, aber wir können aus dem Wettkampf dennoch viel herausziehen", sagt Michael Sperling. Das gelte genauso für die zweite Mittweidaer Athletin, Mara Fuhrmann. "Sie wirkte während des Wettkampfs etwas gehemmt. Aber auch sie nimmt wichtige Erfahrungen mit, die sie hoffentlich in den kommenden Jahren weiterbringen", so der Coach. Mara Fuhrmann verlor vor allem im Speerwerfen bei drei ungültigen Versuchen viele Punkte für die Gesamtwertung.

Beide Mittweidaer Athletinnen werden auch in Zukunft beim Mehrkampf bleiben. "Und da haben sie künftig noch viele Möglichkeiten, Erfolge zu feiern", meint Sperling.

Beim Werfertag in Thum war ebenfalls eine Athletin der LG Mittweida dabei. Ulrike Schmidt (LWV Geringswalde) kam mit 45,70 m auf Platz 2. Diese Weite schaffte sie gleich im ersten Versuch. "Danach wollte sie aber etwas zu viel", berichtet ihr Trainer.