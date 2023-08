Mittelsachsen freuen sich auf Pokalhit gegen FSV Zwickau

Fußball-Sachsenpokal: Roßweiner SV trifft auf Drittliga-Absteiger

Es ist zwar noch einige Tage hin, aber in Roßwein steigt langsam das Fußballfieber. Denn die kleine Abteilung des Roßweiner SV hat in der 2.Runde des Sachsenpokals das große Los gezogen: Das Team aus Mittelsachsen, das allerdings in der Kreisoberliga Muldental auf Tore- und Punktejagd geht, trifft am Samstag, 9. September, ab 14...