Ob Laufen, springen oder werfen: Zwei Sportlerinnen aus Mittweida können alles

Isa Ulbrich und Mara Fuhrmann treten am Wochenende bei der Deutschen Meisterschaft im Siebenkampf an. Bei beiden Leichtathletinnen der LG Mittweida purzelten zuletzt Bestmarken.

Mittweida. Michael Sperling, der Trainer der LG Mittweida, will seine Sportler in ihren jungen Jahren möglichst mehrkampfgerecht ausbilden. Meist kristallisiert sich dann doch eine Spezialdisziplin bei den Leichtathletik-Talenten heraus, in der sie dann meist starten. Insofern sind die Deutschen Meisterschaften im Mehrkampf, die an diesem Wochenende in Hannover ausgetragen werden, aus Mittweidaer Sicht schon etwas Besonderes. Denn mit Isa Ulbricht und Mara Fuhrmann treten gleich zwei LG-Athletinnen im Siebenkampf an.

"Das hatten wir so in den vergangenen Jahren wirklich noch nicht. Das ist etwas Neues für uns alle", sagt der Trainer. Seine beiden jungen Schützlinge sind in Hannover an zwei Tagen gefordert: Am ersten stehen im Siebenkampf die 80Meter Hürden, Hochsprung, Kugelstoßen und der 100-Meter-Sprint auf dem Programm, am zweiten folgen der Weitsprung, das Speerwerfen und ein 800-Meter-Lauf, den die beiden Damen etwas fürchten. "Obwohl sie diese Disziplin eigentlich drauf haben. Aber im Siebenkampf sind die 800 Meter für die meisten Leichtathleten eher unangenehm, weil sie sich da quälen müssen", sagt Sperling. Pro Disziplin gibt es je nach Leistung eine bestimmte Punktzahl, am Ende wird alles addiert.

Bei beiden Athletinnen ist der Hochsprung die Schokoladendisziplin. Im Juli, als die Mitteldeutschen U-16-Meisterschaften in Erfurt ausgetragen wurden, überquerte Isa Ulbricht die Latte bei 1,58 m. Damit verpasste sie die Landeskadernorm zwar um drei Zentimeter, wurde in dieser Disziplin aber Meisterin. Mara Fuhrmann übersprang die gleiche Höhe und gewann Bronze. "Allerdings gibt es im Siebenkampf auch Disziplinen, die mir nicht immer liegen", sagt die 13-jährige Schülerin des Burgstädter Gymnasiums und denkt dabei vor allem an den Weitsprung. Die Basis für den DM-Start legte sie bei den Mitteldeutschen Mehrkampf-Meisterschaften in Halle im Juni, als sie auch die Norm erfüllte. Bemerkenswert: Mara Fuhrmann glänzte mit fünf persönlichen Bestleistungen und einem furiosen 800-Meter-Lauf, bei dem sie sich um 18 Sekunden auf 2:45,60 Minuten verbesserte.

Ihre Vereinskollegin hat in Hannover durchaus kleine Medaillenchancen. "Ich denke, dass bei Isa Ulbricht zwischen Platz 3 und 8 alles möglich ist", sagt Michael Sperling. Die Mittweidaerin, die über den Kindersport des LV Mittweida 09 zur Leichtathletik gekommen ist, ist stark im Kugelstoßen. Bei der Regionalmeisterschaft stieß sie mit 11,17m mehr als einen Meter weiter als ihre Kontrahentinnen. "Wir müssen schauen, wie die Bedingungen vor Ort sein werden und wie sie damit umgeht. Es ist viel möglich, aber es kommt drauf an, wie locker sie im Kopf bleiben kann", so der Coach.

Für beide sei es in erster Linie wichtig, diese Erfahrungen auf nationaler Ebene mitzunehmen und daran zu wachsen, "egal wie es jetzt am Wochenende ausgeht", erklärt Sperling. Im Training waren die beiden Athletinnen zuletzt gut unterwegs. Isa Ulbricht arbeitet seit fünf Wochen akribisch auf die DM hin, Mara Fuhrmann, die in der letzten Ferienwoche aus dem Urlaub zurückkam, ist auch seit knapp zwei Wochen wieder im Training dabei. "Für den Siebenkampf muss man natürlich umfangreicher trainieren. Aber es geht nicht nur darum, beim den Wettkämpfen immer neue Bestwerte zu knacken, sondern um Konstanz und diese immer wieder abrufen zu können", erklärt Sperling, der sich freuen würde, wenn die beiden auch in Zukunft beim Siebenkampf bleiben würden. "Das ist auch für mich eine neue Herausforderung, die mir Spaß macht."