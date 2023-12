Rollt der Ball am zweiten Adventswochenende oder rollt er nicht?

Im Gegensatz zu vielen anderen Kreisverbänden soll in Mittelsachsen am Wochenende noch Fußball gespielt werden. Dabei fallen die Platzbedingungen sehr unterschiedlich aus.

Während in den umliegenden Kreisverbänden der Ball größtenteils schon ruht und die Kicker in der Winterpause sind, müssen die Fußballer der Mittelsachsenliga am Wochenende noch einmal ran. Auf dem Programm steht der 14.Spieltag und damit bereits der erste der Rückrunde. Nachdem aber schon vorige Woche alle Partien aufgrund unbespielbarer...