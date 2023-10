Sieg: Germania Mittweida bleibt in der Spur

Die Mittweidaer Landesklasse-Kicker haben beim 4:1 gegen Meißen ihren vierten Sieg in Folge gefeiert. Vor allem ein Akteur war daran maßgeblich beteiligt.

Mittweida. Die Siegesserie der Mittweidaer Landesklasse-Fußballer hält weiter an. Gegen den in dieser Saison noch sieglosen Meißner SV wurde die Germania am Sonnabend ihrer Favoritenrolle gerecht und holte sich beim 4:1 (3:0) ihren vierten Sieg in Folge.

Trainer Sebastian Voigt zeigte sich nach der Partie vor allem mit der ersten Spielhälfte sehr zufrieden. "Wir waren von Beginn an präsent in den Zweikämpfen, haben hinten kaum etwas zugelassen und nach vorn effektiv die Fehler der Gäste bestraft." Mit den jüngsten Erfolgen im Rücken sei vor dem Tor das gewachsene Selbstbewusstsein deutlich geworden, "und wir hatten gegen einen keineswegs ungefährlichen Gegner das Momentum auf unserer Seite", lobte der Coach.

Die Partie begann für die Platzherren nach Maß. Bereits mit dem ersten Angriff gelang der Führungstreffer: Kevin Frieden setzte sich auf der rechten Außenbahn durch, passte in die Mitte zu Felix Reuther, der mit einem trockenen Schuss zum 1:0 vollendete (3.). In der 10. Minute landete ein Kopfball von Toni Hahn an der Latte. Den Nachschuss jagte Kevin Frieden über das Tor. Nur eine Minute später führte ein Eckball zum 2:0: Die Meißner Abwehr brachte den Ball nicht aus der Gefahrenzone, Thomas Wiedemann erhöhte mit einem trockenen Schuss aus Mittelstürmerposition.

Obwohl die Gäste durchaus spielerisch gefallen konnten und mehr Ballbesitz hatten, offenbarten sie in der Defensive Defizite und waren bei den schnellen Angriffen der Gastgeber ein ums andere Mal überfordert. In der 20. Minute war erneut Felix Reuter erfolgreich: Er setzte sich im Laufduell gegen zwei Gegenspieler durch und schob zum 3:0 ein. In der 25. Minute wurde Germania-Torwart Robert Schmidt erstmals ernsthaft geprüft. Nach einer Ecke lenkte er einen Kopfball reaktionsschnell über die Latte.

Bis zur Pause hätte Germania das Ergebnis weiter ausbauen können. In der 28. Minute legte Hans Weinert nach einem Solo zu Toni Hahn ab, der aus halbrechter Position das Tor knapp verfehlte. Auch ein noch abgefälschter Distanzschuss von Thomas Wiedemann strich um Zentimeter über das Tor (35.). Kurz vor dem Pausenpfiff wurde nochmals Reuther freigespielt, scheiterte diesmal jedoch am Gästekeeper.

Die zweite Halbzeit begann wie die erste mit einem schnellen Mittweidaer Torjubel. Einen flach getretenen Eckstoß lenkte Felix Reuther mit der Schuhspitze ins Netz und erzielte damit seinen dritten Treffer. In der 52. Minute zwang Nick Goeschel mit einem 30-m-Fernschuss Meißens Schlussmann zu einer Glanzparade. Danach schalteten die Voigt-Schützlinge einen Gang zurück. Meißen kam wieder besser ins Spiel. In der 56. Minute kratzte Robert Schmidt einen Schuss aus kurzer Distanz gerade noch von der Torlinie. In der 67. Minute sprang Markus Pietzsch der Ball im eigenen Strafraum unglücklich an die Hand und den fälligen Elfmeter verwandelte Christian Böhme sicher zum 1:4. Am ungefährdeten und verdienten Sieg der Gastgeber änderte dies jedoch nichts mehr.

Statistik Germania Mittweida: R. Schmidt - Goeschel, Pietsch, Hönig, F. Weinert, M. Schmidt (82. Schüßler), H. Weinert, K. Frieden (69. Wild), Wiedemann (87. Beier), Reuther (82. Knepper), Hahn (69. Lotze)

Tore: 1:0 Reuther (3.), 2:0 Wiedemann (11.), 3:0, 4:0 Reuther (20., 48.), 4:1 (67./ST) - SR: Keller (Gornau) - Zu.: 110