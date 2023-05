SV Germania Mittweida: Torjäger trifft im heimischen Dorf

Als König Charles am Samstagmittag in London bereits gekrönt war, ging auf dem Frankenauer Sportplatz Nils König erst ans Werk - und das erfolgreich: Der Stürmer des SV Germania Mittweida sorgte mit seinem zwei Treffern beim 4:0-Heimsieg gegen Fortuna Langenau dafür, dass die Mittweidaer hinter das Thema Klassenerhalt in der Landesklasse wohl bald...