Trainer des SV Geringswalde/Schweikershain wagt neue Herausforderung

Die nächsten fünf Spiele werden für Kevin Müller die letzten als Trainer des SV Geringswalde/Schweikershain (4. Platz/ 36Punkte) in der Mittelsachsenliga sein. Der 24-jährige Coach, der das Team in den vergangenen Spielzeiten in der höchsten Spielklasse des Fußballkreises etabliert hat, wagt nun eine neue Herausforderung.