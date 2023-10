Workshop mit Dartprofi Florian Hempel in Mittweida: Ohne Spaß und Kopfrechnen geht nichts

Deutschlands Spitzenspieler Florian Hempel hat am Sonntag einen Dart-Workshop in Mittweida veranstaltet. Dabei waren Mathematik-Talente etwas im Vorteil.

Mittweida. Noch am Samstag ist Florian Hempel als Co-Kommentator im Rahmen der Darts-Europameisterschaft in Dortmund für einen Streaming-Sender am Mikrofon gewesen. "Das habe ich aber ganz entspannt in Köln auf meinem Sofa gemacht. Die technische Ausrüstung wurde mir dabei zur Verfügung gestellt", sagte der 33-Jährige. Am Sonntagmorgen fuhr er vom Rhein an die Zschopau, um in Mittweida einen Workshop für Hobbyspieler zu geben. Rund 20 Teilnehmer aus Mittelsachsen, Pirna, Glauchau und Leipzig waren im Gesundheitszentrum Proagil dabei.

"Ich spiele wirklich nur mit einigen Freunden manchmal in der Werkstatt, aber wir holen uns von Florian gern Tipps ab", sagte Dominik Krumbiegel, der in früheren Jahren bei der HSG Mittweida Basketball gespielt hat. "Zumindest die starken Oberarme helfen auch beim Dart", sagte er schmunzelnd.

Schon bei der Vorstellungsrunde wurde es für die Teilnehmer knifflig. Hempel, der bereits zweimal an der Weltmeisterschaft im Londoner Alexandra Palace teilgenommen hatte, fragte die Gäste, mit welcher Kombination sie bestimmte Punktzahlen auswerfen würden, um auf 0 zu kommen. Der gängige Modus, der auch bei der WM gespielt wird, ist dabei "Double Out". Das heißt, dass das Spiel mit einem Wurf in ein entsprechendes Doppelfeld beendet werden muss - was zuvor einige Rechenkünste voraussetzt. Während einige Teilnehmer scharf überlegen mussten, hatte Hempel alle Wege parat und gab nützliche Tipps. "Wenn ihr Spaß habt und nur die Theorie beherrscht, seid ihr im Schnitt schon ein paar Punkte im Durchschnitt besser", sagte der ehemalige Handballer, der einst beim Dessau-Roßlauer HV im Tor stand.

Der Kontakt nach Mittweida kam über Handballfreund Robert Pannicke zustande. Der Hallenser pflegt seit Jahren einen engen Austausch mit Proagil-Geschäftsführer Michael Kiesewetter. Inzwischen hat sich dabei schon eine Trainingsgruppe mit Mittweidaer und Hallenser Spielern gebildet. Nach dem Theorieteil wurde es am Sonntagnachmittag noch an den Boards praktisch. Hempel betonte, dass die Fitness am Board durchaus eine Rolle spielt. "Es ist nicht der klassische Sport wie Handball oder Fußball, aber die Fitness ist wichtig für einen stabilen Stand. Und beim Darts spielt sich sehr viel im mentalen Bereich ab", so der Wahl-Kölner, der solche Workshops regelmäßig anbietet. "Das ist ein weiteres Standbein für mich. Vergangene Woche war ich erst in Darmstadt."

Bereits am Dienstag fliegt er wieder nach England. Dort nimmt er in dieser Woche an den Players Championship in Barnsley teil und möchte mit guten Leistungen sein drittes WM-Ticket für den legendären "Ally Pally" in London lösen.