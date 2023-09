Zurück an den Brettern

Schach, 2. Landesklasse: Hainichen startet in Freiberg

Eine Liga tiefer als in der Vorsaison, in der 2. Landesklasse, geht es für die Schachspieler des SV Motor Hainichen am Sonntag wieder um Punkte. "Unsere beiden Mannschaften werden fast in der gleichen Besetzung wie im Vorjahr antreten", sagt Uwe Leichsnering aus der ersten Mannschaft. "Wir hätten nach dem Rückzug der SG Blumenau...