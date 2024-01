Athletenteam könnte einen Saisonrekord schaffen

Gewichtheben, 2. Liga:Vogtländer wittern Punktegegen Görlitz/Zittau

Für die Gewichtheber des Athletenteams Vogtland findet am Samstag bereits der letzte Heimwettkampf der laufenden Bundesligasaison statt. Dieser wird aber nicht in Rodewisch ausgetragen, wie zu Beginn der Saison geplant, sondern in der Sporthalle Kasernenstraße in Plauen. Auf Grund einer anderen Veranstaltung in Rodewisch musste...