Auerbacher staunen über Schnelligkeit eines Neuen

Das, was viele in Auerbach in diesen Tagen gespürt hatten, sprach Marc-Philipp Zimmermann aus: "Ich freue mich sehr darüber, dass es wieder losgeht." Denn Fußball-Oberligist VfB hatte zum Ende der vergangenen Saison so richtig Fahrt aufgenommen und vier Spiele in Serie gewonnen. "Die Saison ist fast schon zu früh geendet",...