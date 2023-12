Cheermania knackt 9er-Marke: "Wir haben das in 20 Jahren erst dreimal geschafft"

Mit den Landesmeisterschaften in Riesa hat für die sächsischen Cheerleading-Vereine am Samstag die neue Wettkampfsaison begonnen. Für die Auerbacher Sportler hätte es nicht besser laufen können.

Das muss erst mal in den Köpfen von Cheermania Auerbachs (CMA) Mitgliedern ankommen: Sechs Teams hat der Verein am Samstag zur Landesmeisterschaft in Riesa ins Rennen geschickt, von denen sich jedes einzelne einen Podestplatz und die Qualifizierung für die Regionalmeisterschaft am 3. Februar 2024 gesichert hat. Besser noch, alle Teams kamen weit...