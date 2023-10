Das Derby der Kellerkinder

Zum Abschluss der Hinrunde in der 1. Ringer-Bundesliga gastiert Germania Markneukirchenam Samstag bei Rotation Greiz. Beide haben ersteinen Kampf gewonnen.

Am Samstagabend ist es wieder so weit: Dann steigt in der 1. Bundesliga das Vogtlandderby zwischen dem RSV Rotation Greiz und dem AV Germania Markneukirchen. Beide Mannschaften sind Tabellennachbarn, stehen mit 2:10 Punkten am Ende der Vorrundengruppe Ost. Damit kommt es zu einem echten Kellerduell in der Greizer Sporthalle an der...