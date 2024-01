Deutsche Meisterschaften: Mylauer Eisschnellläufer alle auf dem Podest

am Wochenende in Erfurt haben sich die Mylauer Eisschnellläufer (C-1-Junioren) als wahre Medaillen-Hamster erwiesen. Neun Stück brachte das Quartett (im Foto neben den Trainern Rainer Roth, hinten links, und Stephan Mothes, rechts außen) mit ins Vogtland. Die meisten holte Richard Ketzel. Er gewann über 500 und 1500 Meter sowie im Mehrkampf jeweils Silber und über 1000 m Bronze. Lena Mothes holte in neuer persönlicher Bestzeit Bronze über 500 Meter (Gesamtrang 8). Auf Platz 9 rangierte Johanna Brückner, die sich besonders über zweimal Rang 6 auf 1000 und 1500 Meter freute. July Seifert (13.) rundete mit drei persönlichen Bestzeiten das gute Team-Ergebnis ab. Hochspannung boten die abschließenden Staffelrennen, für die sich alle Mylauer qualifizierten. Richard Ketzel holte mit der Jungenstaffel Sachsen II erneut Silber. Dies gelang auch den Mädchen von Sachsen III mit Johanna Brückner und July Seifert, Bronze ging nach einem Sturz an Sachsen I mit Lena Mothes. Bild: Steffi Seifert