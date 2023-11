Deutscher Meister kommt aus Stöckigt

Uwe Reinhardt (Foto) von den Kraftsportfreunden Stöckigt darf sich seit dem vergangenen Wochenende Deutscher Meister im Bankdrücken nennen. Das Championat am Samstag in Landshut war an Spannung kaum zu überbieten. Reinhardt erkämpfte sich erst im dritten Versuch mit der Last von 130 Kilogramm die entscheidenden 2,5 kg Vorsprung...