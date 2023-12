Die Fußball-Bekloppten: Wie der VFC Plauen an die Tür zur Regionalliga klopft

Während der Chemnitzer FC und der FSV Zwickau in der 4. Liga um den Klassenerhalt kämpfen, gehören die Vogtländer eine Klasse tiefer zu den Aufstiegsanwärtern. Fünf Gründe für die starke Hinrunde in der Oberliga.

Ob sich der ein oder andere Fan des VFC Plauen tatsächlich die Tabelle der Fußball-Oberliga an den Weihnachtsbaum hängt, sei mal dahingestellt. Ein frohes Fest wird es für die Kicker aus der Spitzenstadt allemal. Mit 34 Punkten führt der Verein nicht nur das Klassement an. Die Auftritte der Mannschaft in der Hinrunde machen zugleich auch...