Drei Reichenbacher zur DM in Rostock

Mit den Deutschen Jugendmeisterschaften der Altersklassen U 18 und U 20 am Wochenende in Rostock steht für die Leichtathleten des LAV Reichenbach ein weiterer Höhepunkt ins Haus. Bereits am Freitag sind die Geher im Ostseestadion gefordert. Im 5000-Meter-Bahngehen hat dabei Benjamin Golle (U 18) sehr gute Aussichten auf einen...