Ein Name, den keiner auf dem Zettel hatte

Seit diesem Jahr taucht in den Motorsport-Ergebnislisten immer wieder ein Name auf, den bis vor Kurzem keiner auf dem Zettel hatte. Niki Valentino Reich ist 15 Jahre jung, beginnt bald die 10. Klasse der Oberschule. In seiner ersten Saison im MZ-Cup feierte der Plauener bemerkenswerte Erfolge und stellte so manchen alten Hasen in...