Ein Weltmeister sagt ade

Uwe Dotzauer hat sich 34 Jahre lang in Klingenthal als Trainer dem Nachwuchs gewidmet. Nun macht er Schluss.

Als er zum ersten Mal auf Skiern stand, war er gerade einmal zwei Jahre alt. Mit sieben bestritt der gebürtige Klingenthaler seinen ersten Wettkampf und seit 1989 wirkte der heute 64-Jährige als Trainer am Bundesstützpunkt in Klingenthal: Uwe Dotzauer wurde am Wochenende am Rande des Finals des Skisprung-Sommer-Grand-Prix in...