Einstand nach Maß für Waldkirchen

Faustball-Landesliga:SG-Frauen auf Platz 1

Der Saisonstart der Landesliga-Faustballerinnen der SG Waldkirchen hätte am Sonntag nicht besser laufen können. Vier Siege in vier Spielen beförderten die Vogtländerinnen nach dem ersten von drei Spieltagen an die Tabellenspitze. Zu Gast waren das junge U-18-Team aus Großrückerswalde und die Dauerrivalinnen aus Glauchau, um in...