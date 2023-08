Endstand steht nach 19 Minuten fest

In einem Fußball-Testspiel hat die Spielgemeinschaft Markneukirchen/Wernitzgrün im Duell zweier Kreisligisten die zweite Mannschaft des VfB Schöneck mit 2:1 besiegt. Das Endergebnis stand dabei bereits nach nur 19 Spielminuten fest. Michel Asbach hatte die Gastgeber mit einem Doppelschlag in der 5. und 18. Minute mit 2:0 in...