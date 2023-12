Erfolgreicher Jahresausklang

Die Schwimmerinnen und Schwimmer des SC Plauen 06 sind bei verschiedenen Weihnachtsschwimmen an den Start gegangen. So starteten die Sportschülerinnen Tessa Gruber und Stella Rössel beim Erzgebirgs-Schwimmcup in Marienberg. Stella Rössel gewann über die Bruststrecken zweimal Silber sowie Bronze über 100 Meter Lagen. Tessa...