Fortuna-Mädchen vor nächster Reifeprüfung

Die weibliche Volleyball-Jugend des VSV Fortuna Göltzschtal wird am Sonntag in Chemnitz ihr Debüt in der Bezirksklasse der Damen gegen den Chemnitzer VV (IV) geben. Bemerkenswert ist die Tatsache, dass die Mädchen überwiegend erst zwischen 13 und 16 Jahre alt sind und nun zusätzlich zur Jugend-Liga noch im Erwachsenen-Bereich...