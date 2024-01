Frauen ermitteln neuen Meister

In der Plauener Kurt-Helbig-Sporthalle wird am kommenden Sonntag auch der Kreismeistertitel im Hallenfußball bei den Frauen ermittelt. Ab 13 Uhr stehen sich dann in Gruppe A die Teams des Post SV Plauen, der SG Jößnitz, des SV Fronberg Schreiersgrün sowie der Spielgemeinschaft Pfaffengrün/Zobes/Greiz gegenüber. In Gruppe B...