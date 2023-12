Freie-Presse-Pokal: Außenseiter kegeln Favoriten aus dem Turnier

In der bisher am besten besuchten Vorrunde um den Hallenfußballpokal der Freien Presse am Mittwoch ist der FC Werda souverän weitergekommen. Fortuna Plauen hingegen erlebte einen rabenschwarzen Tag.

Der FC Werda wurde am Mittwochabend in der Plauener Kurt-Helbig Halle seiner Favoritenrolle gerecht und hat in der Vorrundengruppe D beim Hallenfußballpokal der Freien Presse vor 467 Zuschauern alle fünf Spiele gewonnen. Neben den Werdaern war eigentlich auch der FC Fortuna Plauen für das Weiterkommen gesetzt. Fortuna schied allerdings nach...