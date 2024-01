Fußballmädels hoffen auf Unterstützung

Die jungen Fußballerinnen der SpG SG Neustadt/SG Jößnitz/BC Erlbach werden auch in diesem Jahr wieder an einem der größten Nachwuchsturniere in Europa, dem Cordial Cup teilnehmen. Beim Girls Cup, der im Cordial integriert ist, trifft die SpG vom 17. bis zum 20. Mai auf renommierte Vereine wie die TSG Hoffenheim, den 1. FC...