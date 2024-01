Gold geht auch nach Reichenbach

LAV-Athleten stark beiLandesmeisterschaften

Fünf junge Athleten der Altersklasse 12 und 13 hatte der LAV Reichenbach am Wochenende zu den Landesmeisterschaften im Mehrkampf entsandt, die zusammen mit den Titelkämpfen der Geher in Chemnitz ausgetragen wurden. Am weitesten vorn platzierte sich die Vize-Regionalmeisterin Marie Hendel (W 13). Mit 2286 Punkten landete sie auf...