Jede Serie endet irgendwann

Zum ersten Mal in dieser Saison hat der VfB Auerbach ein Auswärtsspiel in der Fußball-Oberliga verloren. Trotz guter Leistung unterlagen die Vogtländer mit 1:2 in Bischofswerda.

Nun ist es auch um die Auerbacher Auswärtsserie geschehen: Der VfB hat in der Fußball-Oberliga die erste Niederlage in der Fremde in dieser Saison hinnehmen müssen. Mit 1:2 verloren die Vogtländer beim Bischofswerdaer FV - und das sogar trotz einer Pausenführung und einer guten Leistung beim Spitzenteam in Ostsachsen. Daher...