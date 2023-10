Junge Reiter testen sich in der Athletik

66 Vierkämpfer wollten es am Wochenende in Auerbach-Sorga wissen. Unter den Landesbesten waren dabei auch einige vogtländische Talente. Die Veranstalter sind zufrieden.

Vier Disziplinen hatten die 66 Reitsportler am Wochenende bei der Landesmeisterschaft und Landesbestenermittlung beim PSV Auerbach-Sorga zu meistern: das Laufen sowie die Reit-Disziplinen Dressur und Springen fanden in Auerbach statt, zum Schwimmen ging es in die Glück-Auf-Schwimmhalle nach Zwickau.