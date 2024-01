Kleine Wasserballer ganz groß

Mit Silber im Gepäck hat das U-12-Wasserballteam des SVV Plauen die Heimfahrt von den Ostdeutschen Meisterschaften in Erfurt angetreten. Nach zwei Siegen und einer Niederlage war der 2. Platz sicher gestellt.

Ein aufregendes Wochenende haben die Wasserballer der Altersklasse U 12 des SVV Plauen in Erfurt erlebt. Nach erfolgreicher Vorrunde absolvierten sie dort die Endrunde der Ostdeutschen Meisterschaft und bejubelten am Ende den Gewinn der Silbermedaille. "Unser Ziel war es, unter die Medaillenplätze vorzustoßen, was wir mit Silber...