Klingenthaler siegt dreifach

Drei Tage, drei Wettbewerbe: Insgesamt knapp 750 Aktive sind bei den Sachsenmeisterschaften der Skilangläufer am Wochenende in Mühlleithen an den Start gegangen. Aus vogtländischer Sicht stach Konstantin Mettschnabel (im Bild) vom VSC Klingenthal heraus, welcher auf seinen Heimstrecken gleich dreimal Gold gewann. Sowohl beim Sprintwettbewerb am...