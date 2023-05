Kottengrün sichert sich Klassenerhalt

In der Fußball-Vogtlandliga hat sich der SV Kottengrün mit einem 3:1-Heimsieg im Nachholspiel gegen die SG Jößnitz auch der letzten Abstiegsängste entledigt. Nach dem 9:4 in der Vorwoche gegen den Vorletzten VfB Plauen Nord gelang dem SVK der zweite Sieg in Folge, nachdem man zuvor im Jahr 2023 nur einen mickrigen Punkt sammeln...