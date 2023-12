LAV-Mädchen stiehlt Älteren die Show

Leichtathletik: 15-Jährigeschnellste Deutsche

Topsprinterin Mia Rahnfeld vom LAV Reichenbach hat binnen zwei Wochen ihren zweiten und dritten Kreisrekord in der AK U 18 aufgestellt. Nach ihrem Rekordlauf vom 8. Dezember in Chemnitz über 60 Meter Hürden (8,96 Sekunden) sprintete sie nun an gleicher Stelle die 60 Meter ohne Hürden in 7,62 Sekunden und ließ der Konkurrenz...