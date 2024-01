LAV-Sprinterin wird Vierte in Chemnitz

Das internationale Hallenmeeting in Chemnitz hat den Nachwuchs-Leichtathleten des LAV Reichenbach am Wochenende eine tolle Kulisse geboten, um ihr derzeitiges Niveau noch einmal unter Beweis zu stellen. In der U 20 männlich kam Lukas Tomas Bickovs diesmal aber nicht an seine Sprintleistung über 60 Meter aus der Vorwoche (7,08 s)...