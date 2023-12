Letzter Feinschliff für verlassenen Platz

Fußball: BesonderesSilvester-Derby steht in den Startlöchern

Nur noch wenige Tage bis zum fußballerischen Highlight zwischen den Feiertagen: Am 31. Dezember ruht normalerweise das runde Leder. Doch in Unterheinsdorf will man das besondere Datum für ein besonderes Spiel nutzen. Um 11 Uhr trifft auf dem verwaisten Fußballplatz, auf dem bis vor kurzem noch Schafe grasten, die SpVgg...