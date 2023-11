Silvesterknaller in Heinsdorf: Fußball-Derby auf einem Platz, den es nicht gibt

Vor langer Zeit hat es eine Rivalität zwischen den Fußballern der SpVgg Heinsdorfergrund und dem Reichenbacher FC gegeben. Die Vergangenheit soll mit einem besonderen Spiel zurückgeholt werden.

Zwei Schafe, ein Acker und mehr Wildnis als Zivilisation - in Unterheinsdorf gibt es den Sportplatz "Alte Mühle", der mittlerweile komplett in Vergessenheit geraten ist. Am 31. Dezember soll der aber in neuem Glanz erscheinen und Spielort für ein ganz besonderes Freundschaftsspiel sein, wenn die Spielvereinigung Heinsdorfergrund zum...