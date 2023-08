Liga-Neuling blickt weiter nach oben

In der Saison 2021/22 war Fußball-Kreisligist FSV Ellefeld als Zweiter der Aufstiegsrunde am TSV Trieb gescheitert. Doch in der Spielzeit 2022/23 hat es mit dem Sprung in die Fußball-Vogtlandklasse geklappt.

Unter den 13 Mannschaften der Kreisliga-Staffel 1 hatte sich der FSV Ellefeld in der vergangenen Spielzeit als das Maß aller Dinge erwiesen. In allen wichtigen Kategorien schnitten die Ellefelder am besten ab. In 24 Saisonspielen erzielten sie stolze 108 Tore - das sind im Schnitt viereinhalb Treffer pro Begegnung. Mit eingerechnet...