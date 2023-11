Medaillenregen für Vogtländer

Bei zwei Wettkämpfen sind Nachwuchsringer des KSV Pausa, des Plauener RSV und des ASV Plauen an den Start gegangen. Es zeigte sich wieder, dass der Unterbau der Vereine einiges drauf hat.

Nachwuchsathleten von drei vogtländischen Vereinen haben beim Hans-Wittwer-Turnier in Dresden und den Bezirksmeisterschaften in Werdau für einige Erfolge gesorgt. So startete der KSV Pausa beim Hans-Wittwer-Turnier mit fünf Talenten in den Altersklassen der D- und E-Jugend.