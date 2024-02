Mit einem Kracher ins neue Jahr

Mehr Spitzenspiel geht nicht in der Fußball-Oberliga. Nach der Winterpause empfängt der Spitzenreiter VFC Plauen am Samstag den Tabellenzweiten aus Magdeburg.

Eine Platzkommission des Nordostdeutschen Fußballverbandes (NOFV) entscheidet am Freitag. Dann wird feststehen, ob das Spitzenspiel in der Fußball-Oberliga diesmal stattfindet. Gegenüber stehen sich am Samstag der Tabellenführer VFC Plauen und Verfolger 1. FC Magdeburg II. Angepfiffen werden soll das Spiel um 13.30 Uhr.