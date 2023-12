Nur ein Punkt für den SK König

Der SK König Plauen kommt in der Schach-Oberliga weiterhin nicht in Tritt. Am Heimspiel-Wochenende behielten die Gastgeber nur einen Zähler in Plauen und sind damit Vorletzter im Zwölferfeld der Staffel A. Zumindest absteigen kann das Team in dieser Serie nicht, da die Ligen unterhalb der Bundesliga neu geordnet werden....