Oberlosa verliert Bezirksderby im Tiebreak

Die Regionalliga-Volleyballerinnen des SV 04 konnten gegen Lichtenstein den ersten Matchball abwehren und ausgleichen. Am Ende mussten sich die Vogtländerinnen dennoch geschlagen geben.

Nach zweieinhalb Stunden kräftezehrenden Volleyball waren die Oberlosaerinnen am Samstag in der Plauener Sporthalle an der Uferstraße geschlagen. Im Bezirksderby der Regionalliga unterlagen die Vogtländerinnen im Tiebreak dem SSV Fortschritt Lichtenstein mit 2:3.