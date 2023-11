Oelsnitz will zurück in die Spur

3. Volleyball-Liga:VSV beim TSV Eibelstadt

In der 3. Volleyball-Liga geht es für den VSV Oelsnitz am Samstag, 17 Uhr, mit dem Auswärtsspiel beim TSV Eibelstadt weiter. In der flächenmäßig kleinsten Stadt Bayerns will die Mannschaft von Trainer Alexander Krug nach zuletzt zwei Niederlagen in Folge wieder in die Erfolgsspur zurückfinden. Allerdings warnt der Coach vor...