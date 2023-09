Regatta auf der Talsperre Pöhl

Der SC Handwerk Plauen lädt an diesem Wochenende zur Regatta "Goldener Finn und FD" an die Talsperre Pöhl ein. Die erste Wettfahrt wird planmäßig am Samstag um 9 Uhr gestartet. Am Sonntag hoffen die Veranstalter wie die Teilnehmer ab 9.55 Uhr auf gute Windverhältnisse. (ban)