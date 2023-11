Reichenbacher FC: Probleme werden immer größer

In der Fußball-Landesliga hat der RFC am Samstag bei Borea Dresden mit 1:3 verloren. Mit der bisher schlechtesten Saisonleistung rutschen die Vogtländer auf den 11. Platz ab.

Langsam, aber sicher schlittert der Reichenbacher FC in eine Ergebniskrise, blieb mit dem 1:3 bei Borea Dresden zum vierten Mal in Folge sieglos. Mit nur zwei Punkten in dieser Zeit ist er auf Rang11 abgerutscht und damit in der Gefahrenzone angelangt. Wenngleich Trainer Carlo Kästner schon vor dem Aufeinandertreffen beim SC Borea Dresden die...