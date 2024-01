Schönecker erwarten rund 100 Starter

Wintersport: Skicluborganisiert zwei Rennen

Am Donnerstag und am Freitag veranstaltet der Skiclub Schöneck zwei FIS-Ski-Alpin-Rennen mit internationaler Beteiligung. An beiden Tagen wird ein Slalom-Wettbewerb für Männer und Frauen mit je zwei Durchgängen durchgeführt. Start ist jeweils ab 10 Uhr. Die Organisatoren rechnen insgesamt mit rund 100 Startern, welche den...