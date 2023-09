SG Jößnitz feiert Auftaktsieg

Mit einem 2:0-Auswärtssieg starteten die Fußballerinnen der SG Jößnitz am vergangenen Sonntag beim Ebersbrunner SV in die neue Landesklasse-Saison. Gleich von Beginn an übernahmen die Vogtländerinnen das Zepter und gingen bereits frühzeitig durch einen Treffer von Mandy Voigt (8.) in Führung. In der gutklassigen Partie...