SK König Plauen startet zu Hause

Mit einem Heimspiel gegen den SV Empor Erfurt startet der SK König Plauen am kommenden Sonntag in die neue Saison der Schach-Oberliga. Gespielt wird ab 10 Uhr im Plauener Diesterweg-Gymnasium. Der 22-köpfige Kader der Plauener bleibt im Vergleich zum Vorjahr beinahe unverändert. Einzig neu in der Mannschaft ist mit Marwin...