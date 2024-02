SV 04 muss beim Tabellenletzten ran

In der Volleyball-Regionalliga hat die Frauenmannschaft des SV 04 Oberlosa das wahrscheinlich leichteste Auswärtsspiel vor der Brust, wenn die Vogtländerinnen am Sonntag, 14 Uhr, beim Tabellenletzten VfB Suhl II antreten müssen. Den Oberlosaerinnen bietet sich die Gelegenheit, an diesem Wochenende mit einem Sieg am VSV Jena...